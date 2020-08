«Siamo molto tristi, ma sappiamo che le priorità sono altre adesso»

LUGANO - Niente rally del Ticino in questo maledetto 2020. Gli organizzatori dell'evento hanno gettato la spugna. Troppo complicato rispettare i rigidi protocolli anti Covid-19. Immensa la delusione degli ultimi vincitori, il 31enne pilota varesino Andrea Crugnola, e la 43enne navigatrice Moira Lucca, fiera abitante di Signôra, in Val Colla. Nel 2019 furono loro a imporsi nel rally nostrano.

La manifestazione sportiva, giunta alla 23esima edizione, si sarebbe dovuta svolgere il 25 e il 26 settembre, attraverso varie località del Sottoceneri. L'appuntamento scivola al 25 e 26 giugno 2021. «C'è tristezza – racconta Moira –. Eravamo pronti. Noi come i nostri sponsor e i nostri sostenitori. Momentaneamente, però, il problema prioritario è decisamente un altro. Rispettiamo la decisione delle autorità. È giusto così. Torneremo nel 2021, con tanta voglia di fare bene. Per me correre in casa ha un sapore diverso rispetto alle gare all'estero, è chiaro».

Amareggiato anche Crugnola, che tuttavia guarda avanti. «Vorrà dire che il rally del Ticino lo rivinceremo nel 2021. Non ci aspettavamo questo annullamento, è stato un po' un fulmine a ciel sereno. Però comprendiamo la situazione, ci mancherebbe».

Foto: Daniele Talamona