È morto Oviedo Marzorini

MINUSIO - È deceduto oggi a causa di un improvviso malore l'ex primo cittadino ticinese Oviedo Marzorini. Ne dà notizia laRegione.

Classe 1945, avvocato e notaio di professione, Marzorini è entrato in politica nel 1972, quando fu eletto (per una legislatura) in Consiglio comunale a Gordola. Dal 1988 al 2004 è stato invece membro del legislativo di Minusio, mentre a livello cantonale è stato deputato per il PPD dal 1992 al 2007, ricoprendo pure la carica di presidente fra il 2004 e il 2005.

Al di fuori della politica è stato anche presidente della Federazione ticinese delle società di tiro.