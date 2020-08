Il Ticino ha tre nuovi casi di coronavirus

BELLINZONA - Sette nuovi casi lunedì (rilevati nel weekend). Zero martedì. Tre mercoledì. Uno ieri. Tre oggi. La situazione sul nuovo coronavirus in Ticino resta, per il momento, fortunatamente stabile.

I dati diffusi dall'Ufficio del medico cantonale registravano ieri un nuovo ricovero. Mentre oggi c'è un nuovo dimesso. Sono due le persone attualmente nelle strutture ospedaliere ticinesi a causa del Covid-19. Per contro, da inizio pandemia ne sono uscite 923.

A differenza del resto della Svizzera e di altri Paesi del mondo, la situazione Covid-19 in Ticino è stabile. Si registrano meno di dieci nuovi contagi al giorno, il che rende il contact tracing ben gestibile. Per questo il Consiglio di Stato ha deciso di non modificare le norme attualmente in atto per contrastare la diffusione del virus. E ha detto ”no” all'appello dei medici di introdurre l'obbligo di indossare la mascherine negli spazi chiusi. «Non sarebbe una misura proporzionata».

Ma l'invito resta alla prudenza, a mantenere le distanze sociali e a rispettare le accresciute norme igieniche. «La mascherina è uno strumento utile e a basso costo, che non ha rischi per chi la indossa - esorta la popolazione dal canto suo il dottor Christian Garzoni -. Tutti possono decidere di indossarla, anche senza obblighi».