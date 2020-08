Covid-19: tre nuovi casi in Ticino

BELLINZONA - Sono tre i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Ticino, dopo il "doppio zero" di ieri (non succedeva dal 12 luglio). A comunicarlo è l'Ufficio del medico cantonale. Il totale dei tamponi che hanno avuto esito positivo da inizio pandemia sale quindi a 3'445.

Nelle strutture ospedaliere ticinesi sono attualmente ricoverate due persone per complicazioni legate al Covid-19 (stesso dato di ieri). Nessuno di loro si trova in terapia intensiva.

Con il virus ancora pienamente in circolazione, le vacanze estive e i 130 nuovi contagi registrati ieri in Svizzera, 519 medici ticinesi hanno rinnovato l'appello al Consiglio di Stato di introdurre l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi. Gli specialisti sottolineano che «le mascherine sono utili per proteggere gli altri dalle proprie goccioline e, se tutti le indossano, l'effetto è di avere meno goccioline nell'aria e quindi meno possibilità di trasmissione del virus».

Il Governo dovrebbe discutere della possibilità di introdurre l'obbligo domani, durante la consueta riunione.