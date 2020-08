Nessun nuovo caso di Covid-19 in Ticino

BELLINZONA - Doppio zero. In Ticino non si registra (da ieri) nessun nuovo caso di coronavirus. E i decessi restano fortunatamente fermi al 12 giugno (350). Non sono stati segnalati dalle strutture ospedaliere neppure nuovi ricoveri (attualmente sono due le persone in ospedale per il virus).

I dati, rispetto ad altri cantoni della Svizzera, generano una certa tranquillità. Un "doppio zero" non si vedeva dal 12 luglio (i casi erano 3'370, 72 in meno degli attuali 3'442). Ma non devono far abbassare la guardia. Perché «il Covid-19 c'è ancora» e bisogna essere «prudenti, sempre». Come ricorda la campagna di sensibilizzazione "Distanti ma vicini. Proteggiamoci ancora", che oggi incoraggia la popolazione a vivere all'aria aperta, riducendo l'esposizione al contagio.

E se parte dei nuovi casi in Svizzera riguarda le vacanze all’estero, resta importante ricordare che dal 6 luglio vige l’obbligo di quarantena per chi rientra da determinate regioni considerate a elevato rischio di contagio. In Svizzera il numero di persone che si sono messe in autoisolamento dopo un soggiorno all'estero sono oltre dodicimila, più di 400 si sono annunciate alle autorità nel nostro cantone (420 il 30 luglio).