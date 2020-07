Quattordici nuovi casi e due ricoveri in più

BELLINZONA - Quattordici nuovi casi e due persone in più in ospedale. Passato il weekend, l'Ufficio del Medico Cantonale torna a fornire i numeri relativi agli strisci. Nello specifico quelli effettuati nelle ultime 72 ore per rilevare i nuovi contagi da Covid-19. In un primo momento il Cantone aveva segnalato zero nuovi contagi, salvo poi rettificare e fornire il numero corretto.

Il totale dei contagi dall'inizio dell'emergenza (25 febbraio) è dunque salito a 3'407, i decessi avvenuti in relazione al covid-19 restano 350. Varia pure il numero di ospedalizzati, che passa da quattro a sei (due le persone in cure intense, una intubata).

Sono infine 916 le persone che hanno finora potuto lasciare l'ospedale.