Le auto si scontrano, una si ribalta

CAPRIASCA - Uno scontro tra due veicoli con il ferimento di una persona. È il bilancio dell'incidente verificatosi questa mattina, attorno alle 10:15, sulla strada Cantonale che da Sureggio conduce a Tesserete, in Capriasca.

Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, due vetture immatricolate in Ticino, che circolavano una in senso opposto all’altra, si sono scontrate. A causa dell’urto una Smart si è rovesciata sul fianco. La conducente è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario della Croce Verde di Lugano che, dopo le prime cure, ha optato per il trasporto della sventurata al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono note ma, apparentemente, non dovrebbero essere particolarmente gravi.

Sul posto è intervenuta pure la Polizia per gli accertamenti di rito e il disciplinarmente del traffico, rimasto perturbato per circa un’ora.

Rescue Media