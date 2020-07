Aggredì la famiglia: il 23enne verrà affidato a una struttura

LUGANO - Incapace di intendere e di volere. Per questo sarà affidato a una struttura idonea, in grado di occuparsi di lui. Questa la sorte del 23enne del Luganese - affetto schizofrenia - che lo scorso anno aggredì con un attrezzo ginnico padre, madre, fratello e un poliziotto.



La corte delle assise criminali di Lugano, come riporta la RSI, ha disposto martedì mattina una presa a carico terapeutica intensiva.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi avrà come compito quello di trovare una struttura adeguata per curare il 23enne che è affetto da schizofrenia paranoide. Dovrà pure aiutarlo in un possibile percorso di recupero.

Nell'attesa del trasferimento in una struttura, il giovane è stato ricondotto in carcere.