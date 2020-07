Durante l'intervento di polizia parte una pallottola

LUGANO - Un colpo di pistola è risuonato questa mattina in un appartamento di Molino Nuovo. A esploderlo, accidentalmente, è stato un agente della polizia cantonale impegnato in un intervento. «L'arma - precisano le forze dell'ordine in una nota - in quel momento non era puntata contro persone o cose, ma verso il basso».

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito dalla pallottola vagante. Il Ministero pubblico, a ogni modo, ha disposto i necessari accertamenti per comprendere l'esatta dinamica dei fatti.