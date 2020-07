Cade di testa da tre metri

PARADISO - Operaio ferito martedì mattina, attorno alle ore 08:45, in un cantiere in via Bosia a Paradiso. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, lo sventurato sarebbe caduto da circa tre metri al piano interrato del cantiere, ferendosi alla testa.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che gli hanno prestato le prime cure. Le ferite riportate sarebbero di media gravità. Sul posto anche l'Unità di Intervento Tecnico dei pompieri di Lugano per il recupero in sicurezza del ferito. La Polizia ha effettuato gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

rescue media