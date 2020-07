Covid in Ticino, 4 i nuovi positivi

BELLINZONA - Sono quattro i nuovi positivi al coronavirus. Dopo le cifre di ieri (che comprendevano i tamponi effettuati nel fine settimana), l'Ufficio del Medico Cantonale torna a fornire i numeri relativi agli strisci effettuati nelle ultime 24 ore per rilevare i nuovi contagi da Covid-19.

In occasione della conferenza stampa di presentazione della prima fase dei test sierologici effettuati in Ticino, il Medico Cantonale Giorgio Merlani ha precisato ieri che i dati in questi giorni potranno variare, anche sensibilmente, a seconda dell'evoluzione dei focolai identificati in Ticino. Al momento sono un paio quelli certi e uno al vaglio delle Autorità (si attendono i test). Complice l'episodio del "Woodstock" di Bellinzona, sono oltre 450 le persone residenti in Ticino che si trovano in quarantena preventiva.

Ciò nonostante i numeri restano abbastanza stabili e occorre pure precisare che, allo stato attuale, non vi sono più (in Ticino) ricoverati in ospedale per coronavirus. Un dato, questo, molto importante che va a confermare le ipotesi riguardo un indebolimento del virus.



Anche le ultime cifre relative ai contagi, quindi, fanno ben sperare non essendoci variazioni sensibili nella curva che potrebbero far pensare a una nuova diffusione del virus. Ricordiamo inoltre che il numero delle persone decedute rimane invariato, con l'ultimo decesso in Ticino che risale allo scorso 11 giugno.

I dati aggiornati a oggi - Dal 25 febbraio sono complessivamente 3'355 le persone risultate positive al test per il nuovo coronavirus nel nostro cantone. Le vittime restano 350. In totale i dimessi dagli ospedali dall'inizio dell'epidemia sono stati 915 (nessuno in più da ieri).