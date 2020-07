Covid: sette casi in più

LUGANO - La nuova e preoccupante progressione, sul fronte dei positivi al Covid-19, non sembra volersi arrestare. Nemmeno in Ticino, che fino a ieri sembrava davvero essere diventato, dopo lunghi sforzi, un'isola felice in grado di registrare solo 14 nuove infezioni in tutto il mese di giugno e numerosi "doppi zero" (numero vittime/contagi).

Dopo i 5 nuovi positivi comunicati ieri, ma soprattutto le centinaia di persone in quarantena dopo il "caso Woodstock", le cifre fornite oggi dallo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) e dall'Ufficio del medico cantonale confermano il trend negativo: sono infatti 7 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Il numero delle persone decedute, per contro, rimane fortunatamente invariato.

Ricordiamo che l'ultimo decesso verificatosi in Ticino risale allo scorso 11 giugno.

I dati aggiornati a oggi - Dal 25 febbraio sono complessivamente 3'341 le persone risultate positive al test per il nuovo coronavirus nel nostro cantone. Le vittime restano 350. In totale i dimessi dagli ospedali dall'inizio dell'epidemia sono stati 915 (nessuno in più da ieri).