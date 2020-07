Covid: luglio inizia con un "doppio zero"

LUGANO - Il Ticino conferma anche oggi il suo status di "isola felice", almeno per ciò che concerne la situazione coronavirus. I dati forniti oggi dallo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) e dall'Ufficio del medico cantonale, non fanno altro che proseguire il trend positivo del mese appena trascorso: luglio inizia con 0 positivi, e 0 morti nelle ultime 24 ore.

Ricordiamo che in tutto giugno sono state contabilizzate quattordici nuove infezioni, mentre sono due le persone che hanno perso la vita a causa del virus. L'ultimo decesso verificatosi in Ticino risale allo scorso 11 giugno.

I dati aggiornati a oggi - Dal 25 febbraio sono complessivamente 3'329 le persone risultate positive al test per il nuovo coronavirus nel nostro cantone. Le vittime restano 350. In totale i dimessi dagli ospedali dall'inizio dell'epidemia sono stati 914 (due in più da ieri).