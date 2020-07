Margno, i due bambini sono stati uccisi a mani nude

LECCO - E. e D. Sono stati strangolati. A mani nude. Il padre M.B., invece, è morto in seguito ai gravissimi traumi riportati dopo il salto suicida (sono quasi cento metri) dal ponte della Vittoria, a Cremeno. Sono questi gli ultimi aggiornamenti in merito all'omicidio/suicidio consumatosi negli scorsi giorni a Margno, nella provincia di Lecco.

Gli inquirenti - come riferiscono i portali d'oltre confine - sono ora in attesa degli esami tossicologici effettuati sui corpi dei due gemelli. Ciò che preme conoscere, sono le condizioni psico-fisiche dei due ragazzini per capire se quella notte tra venerdì e sabato, nella casa vacanze dei nonni, il padre abbia sedato, prima di ucciderli, i suoi figli.

Nel frattempo proseguono le indagini per ritrovare il telefonino dell'uomo, sul quale gli inquirenti sperano di trovare indizi utili per far luce sull'accaduto. Quel che sembra chiaro è che il gesto sia stato compiuto come atto estremo a seguito della rottura del rapporto marito/moglie.

Lunedì sono stati trovati i telefoni cellulari dei due bambini, gettati in una campana del vetro, a due passi dal luogo del delitto.