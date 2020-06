Covid: due positivi e zero decessi in 96 ore

BELLINZONA - Mentre nel resto della Svizzera si fa sempre più opprimente l'ombra di una possibile nuova ondata, il Ticino (per il momento) resta un'isola felice sul fronte del Covid. Con 2 nuovi positivi e 0 vittime registrati nelle ultime 96 ore (l'SMCC non fornisce più i dati ticinesi durante il weekend e festivi), la popolazione ticinese dimostra ancora una volta di saper affrontare la sua partita con il coronavirus.

Anche l'aggiornamento odierno conferma il trend positivo registrato in giugno. Da inizio mese, infatti, sono state contabilizzate "solo" quattordici nuove infezioni, mentre sono due le persone che hanno perso la vita a causa del virus. L'ultimo decesso verificatosi in Ticino risale allo scorso 11 giugno.

I dati aggiornati a oggi - Dal 25 febbraio sono complessivamente 3'329 le persone risultate positive al test per il nuovo coronavirus nel nostro cantone. Le vittime restano 350. In totale i dimessi dagli ospedali dall'inizio dell'epidemia sono stati 912 (due in più da venerdì).