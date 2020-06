Incendio in via Rampada, arrestato un 72enne

CASLANO - È in stato d'arresto il 72enne cittadino svizzero, domiciliato nel Luganese, fermato ieri in relazione all'incendio nell'autorimessa di due palazzine in via Rompada, a Caslano.

Come riferiscono il Ministero pubblico e la Polizia cantonale, l'ipotesi di reato nei suoi confronti è di incendio intenzionale.

L'umo era stato fermato già nella giornata di ieri, e la sua posizione era stata attentamente vagliata dagli inquirenti.

Ricordiamo che il rogo era divampato verso le 6 del mattino. Le due palazzine erano state immediatamente evacuate e, dopo le verifiche del caso, gli inquilini avevano potuto rientrare nelle rispettive abitazioni.