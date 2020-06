Blitz anti prostituzione: 9 ragazze denunciate

CHIASSO - Ventisei appartamenti controllati in cerca di ragazze che esercitavano illegalmente la prostituzione. Ieri agenti della polizia cantonale, in collaborazione con la Polizia comunale e l'Ufficio tecnico di Chiasso, hanno effettuato un'operazione di controllo presso due stabili in via Guisan e in via Albertolli a Chiasso.

Negli appartamenti controllati sono state trovate nove donne e tutte sono state denunciate per esercizio illecito della prostituzione. Si tratta di sette ragazze rumene, una cittadina italiana e una cittadina brasiliana. Le donne non avevano un permesso di lavoro e tantomeno nei due stabili era consentita la prostituzione. Ora gli inquirenti stanno portando avanti le indagini atte ad accertare la posizione dei responsabili degli spazi in cui è avvenuto il blitz di ieri.