Il contagio da Covid resta fermo: ancora un "doppio zero"

LUGANO - Ogni "doppio zero" è una vittoria. E anche ieri la popolazione ha dimostrato di saper vincere la sua partita con il coronavirus. Zero contagi e zero decessi. Questi i numeri sull'evolversi del contagio, registrati nelle ultime 24 ore in Ticino, aggiornati questa mattina dallo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) e dall'Ufficio del medico cantonale. Anche l'aggiornamento odierno conferma il trend positivo registrato in giugno. Da inizio mese, infatti, sono state contabilizzate "solo" dodici nuove infezioni, mentre sono state due le persone che hanno perso la vita a causa del virus. L'ultimo decesso verificatosi in Ticino risale allo scorso 11 giugno.

I dati di oggi - Dal 25 febbraio sono complessivamente 3'327 le persone risultate positive al test per il nuovo coronavirus nel nostro cantone. Le vittime sono 350. In totale i dimessi dagli ospedali dall'inizio dell'epidemia sono stati 910.