Coronavirus: Tre contagi e un morto

LUGANO - Dopo la singolare impennata di ieri (giustificata dal medico cantonale con un aumento dei test effettuati), i dati di oggi relativi ai nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore tornano ai livelli precedenti, quindi vicini allo zero. Per la precisione sono tre i nuovi positivi. Purtroppo si registra anche una nuova morte legata al Coronavirus.

Queste le cifre, aggiornate e riferite questa mattina dallo Stato maggiore cantonale di condotta (Smcc), sull'epidemia di Covid-19.



In totale, i contagi dall'inizio dell'epidemia salgono quindi a 3'304, mentre i decessi totali a 345.

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus (dato di ieri) sono attualmente ricoverate 50 persone: 45 in reparto e 5 in terapia intensiva, di cui 5 intubate.

Dall’inizio della pandemia, sono state dimesse dalle strutture sanitarie 887 persone, 2 delle quali nelle ultime ventiquattro ore.