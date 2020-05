Morta la 74enne travolta dalla sua auto

MINUSIO - Non ce l'ha fatta la 74enne vittima di un incidente automobilistico verificatosi in mattinata a Minusio, in via Rinaldo Simen. La donna - come riferisce la Polizia cantonale - è deceduta sul posto a causa delle gravissime ferite riportate.

Erano circa le 10:30 quando, per cause che l'inchiesta aperta dovrà stabilire - la donna è rimasta schiacciata tra la sua stessa auto e una ringhiera. Poco prima stava uscendo dalla rampa di un parcheggio esterno di una palazzina, per immettersi sulla strada. Non è dato sapere per quale motivo abbia abbandonato il veicolo per poi venirne travolta.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Minusio. Si è reso necessario anche l'intervento dei pompieri di Locarno nonché i soccorritori del Salva.

Rescue Media