Coronavirus: due contagi, nessun decesso

LUGANO - Due contagi e nessun decesso. Queste le cifre, aggiornate e riferite questa mattina dallo Stato maggiore cantonale di condotta (Smcc), sull'epidemia di Covid-19 in Ticino.

In totale, i positivi dall'inizio dell'epidemia salgono quindi a 3'287, mentre i decessi totali restano 344. Nel complesso, dagli ospedali ticinesi sono stati dimessi 881 pazienti ricoverati per il virus. Quattro in più rispetto a ieri.

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 53 persone: 49 in reparto e 4 in terapia intensiva, tutte intubate.