Due feriti leggeri nell'incidente a Mesocco

MESOCCO - Ha coinvolto due auto l'incidente avvenuto oggi, attorno alle 17.45, sull'A13 all'altezza di Mesocco.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, sembrerebbe che il conducente di una Hyundai con targhe ticinesi si sia immesso in A13 verso nord, ma abbia immediatamente invertito la marcia per proseguire in direzione sud. La Ford (immatricolata in Francia) che sopraggiungeva in quel momento non è riuscita a evitare l'impatto.

Due dei quattro occupanti delle due auto sarebbero rimasti feriti in maniera apparentemente non grave.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Servizio autoambulanza Grigioni (SAM GR), i pompieri dell'Alta Mesolcina e del centro intervento di San Bernardino e la polizia cantonale.

Rescue Media