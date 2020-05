Incendio di sterpaglie in Val Malvaglia

SERRAVALLE - Ieri sera poco dopo le 18, in Val Malvaglia, si è verificato un incendio di sterpaglie. Al momento non sono note le cause che hanno generato le fiamme, ma non si registrano feriti o intossicati.

Sul posto sono giunti i Pompieri del Centro di Soccorso Cantonale con il gruppo di picchetto e quattro veicoli. Dopo un intenso lavoro che è durato diverse ore, le fiamme sono state domate. Sul posto è giunta anche la polizia per i dovuti accertamenti del caso.

FVR / M. Franjo