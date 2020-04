Il coronavirus ha fatto saltare anche gli Swiss Harley Days

LUGANO - Gli organizzatori degli Swiss Harley Days, che avrebbero dovuto aver luogo dal 3 al 5 luglio, sono stati costretti ad annullare l'evento a causa della pandemia di coronavirus.

Una decisione presa «a malincuore», si legge nel comunicato stampa odierno. «Il 16 aprile la Confederazione ha presentato la tabella di marcia in tre fasi per l'allentamento del lockdown. La tabella di marcia infonde fiducia in tutti, ma lascia l'amaro in bocca: le grandi manifestazioni rimangono proibite a tempo indeterminato. Per questo motivo, Harley-Davidson Svizzera ha stabilito di annullare l'evento Swiss Harley Days 2020 previsto a Lugano».

Iwan Steiner, Country Manager Harley-Davidson Svizzera, dichiara: «Per noi cancellare gli Swiss Harley Days è molto difficile. Ma siamo sicuri di fare la cosa giusta. La salute della nostra comunità e della popolazione svizzera è la nostra priorità assoluta». L'ultima volta che l'evento si era tenuto a Lugano, nell'estate 2017, oltre 100mila appassionati erano arrivati in città da tutta Europa. «Questo entusiasmo continua ovviamente a essere vivo sia tra i fan che nella stessa Harley-Davidson. L'equipe sta quindi esaminando quando poter recuperare l'evento».



Harley-Davidson si augura di poter condividere presto e nuovamente la passione per le strade di campagna e i ruggenti motori V2 con raduni di pochi partecipanti: i rivenditori svizzeri e, di

conseguenza, tutti i concessionari Harley locali sono autorizzati a riaprire le attività l'11 maggio. «Presto la famiglia Harley potrà riunirsi di nuovo, ma in scala ridotta, entusiasmarsi per l'ultimo tour, scambiarsi consigli per altre escursioni o parlare dei dettagli tecnici delle nuove macchine e dei componenti da tuning o di moda. Naturalmente, garantendo sempre il rispetto delle disposizioni igieniche federali».