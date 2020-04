Furgone in fiamme in A2

BELLINZONA - Una nube di fumo grigio che si leva dall'autostrada, visibile a centinaia di metri di distanza. E le fiamme che divorano il metallo sulla carreggiata. Un incidente automobilistico è avvenuto oggi pomeriggio in A2 all'uscita di Bellinzona nord. Un furgone con targhe zurighesi che circolava in direzione sud si stava immettendo nella corsia di preselezione quando, per motivi da stabilire, è andata a fuoco.

Il video inviato in redazione da un lettore mostra il veicolo in fiamme. Non è noto al momento se vi siano feriti. Seguono informazioni. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Biasca e una pattuglia della Polizia cantonale. Inizialmente la circolazione è stata bloccata in direzione sud, ma è poi stata rapidamente ripristinata.

FVR / M. Franjo