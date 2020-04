Covid-19: in Ticino 7 nuovi casi e 3 decessi

BELLINZONA - In Ticino le persone positive al nuovo coronavirus (a partire dal 25 febbraio 2020) sono 3'065, come si evince dagli odierni dati forniti dalle autorità cantonali (aggiornati alle 8). Ieri erano 3'058: l'aumento è di soli sette casi.

E continua purtroppo a crescere il numero dei morti. Nelle ultime 24 ore sono decedute tre persone. Le vittime hanno raggiunto quota 291.

Nelle ultime 24 ore 18 persone sono uscite dall'ospedale (ieri erano 621), per un totale di 639 dimessi da inizio epidemia.

Non mollare - Ieri, in conferenza stampa, il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta ha ricordato che «abbiamo superato la fase acuta, ma non è finita la convivenza con il virus. Bisogna mantenere alta la guardia». Attualmente vengono effettuati tra i 100 e i 150 tamponi al giorno, di cui circa il 20% risultano positivi. La capacità del cantone è però di oltre 400 test giornalieri, quindi in futuro più persone verranno sottoposte al tampone se presentano sintomi compatibili con il coronavirus, anche se non rientrano nella categoria "a rischio". Questo servirà per meglio monitorare la circolazione della malattia.

I morti in casa anziani - All'incontro con i media di ieri il medico cantonale ha spiegato che da inizio epidemia sono morte nelle case anziani 129 persone per Covid-19. Nelle strutture attualmente vi sono 175 ospiti risultati positivi al virus e 27 sono ospedalizzati. Mentre altrettanti 129 sono guariti.

Tutte le informazioni sulla situazione relativa al coronavirus in Ticino e in Svizzera sono disponibili su www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus e su www.ti.ch/coronavirus. Per qualsiasi dubbio è attiva la seguente infoline gratuita: 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22). È disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Si ricorda che il Coronavirus può colpire anche le fasce adulte e più giovani della popolazione. Pertanto è fondamentale che tutti si attengano rigorosamente alle regole d’igiene e alla distanza sociale, misure emanate dalle autorità cantonali e federali.

Le ultime news sul coronavirus