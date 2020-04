Covid-19: in Ticino 15 nuovi casi e 5 decessi

BELLINZONA - In Ticino le persone positive al nuovo coronavirus (a partire dal 25 febbraio 2020) sono 2'927, come si evince dagli odierni dati forniti dalle autorità cantonali (aggiornati alle 8). Ieri erano 2'912: l'aumento è di 15 casi. Nelle ultime 24 ore sono decedute altre 5 persone (ieri erano 7). Le vittime hanno raggiunto quota 263.

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus, sono attualmente ricoverate (dato di ieri) 274 persone: 211 in reparto e 63 in terapia intensiva, di cui 54 intubate (-1 rispetto a ieri). Ma bisogna guardare anche i numeri positivi. Nelle ultime 24 ore sono 24 le persone uscite dall'ospedale (ieri erano 7), per un totale di 548 dimessi da inizio epidemia.

La «fase di transizione» - Come ammesso ieri dal consigliere federale Alain Berset, la Svizzera non ha «affrontato male» la prima fase della pandemia. Finora è «andata bene», ha spiegato Berset affermando che, prima di Pasqua, «ci chiedevamo se la gente avrebbe resistito». «Finora è stato così - ha aggiunto -, ma la faccenda è tutt'altro che finita». «Ora entreremo in una fase di transizione», ha aggiunto infine ricordando che la protezione della salute rimane la priorità assoluta quando si tratta di trovare una via percorribile per la Svizzera e la società.

