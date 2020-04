Perde il controllo e va a finire contro un muretto

LUGANO - Questo pomeriggio attorno alle 14.40 si è verificato un incidente della circolazione in Via San Gottardo a Lugano. Poco prima della curva a ferro di cavallo per immettersi in Via Cantonale, un'auto è andata a sbattere contro un muretto e un cartello segnaletico posti a lato della carreggiata. La donna alla guida del veicolo, una 61enne domiciliata nella regione, avrebbe riportato ferite gravi tali da metterne in pericolo la vita.

Stando alle prime informazioni diramate dalla polizia, l'automobilista - che circolava verso via Zurigo a bordo di una Peugeot immatricolata in Ticino - ha perso il controllo della vettura andando dapprima a urtare contro un muro posto alla sua destra all'altezza di via ai Frati e, poi, ha colliso altre due volte con degli ostacoli per terminare la sua corsa contro un muretto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno subito prestato le prime cure alla ferita, in seguito trasportata al pronto soccorso.

Sul posto anche i pompieri di Lugano per la messa in sicurezza della scena e per la pulizia del campo stradale. La Polizia, cantonale e comunale, ha provveduto a chiudere il tratto di strada interessato per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli specialisti.

Rescue Media