In Ticino altri 110 casi e 6 decessi

BELLINZONA - In Ticino le persone positive al nuovo coronavirus (a partire dal 25 febbraio 2020) sono 1'837, come si evince dagli odierni dati forniti dalle autorità cantonali (aggiornati alle 8). Ieri erano 1'727: l'aumento è di 110 casi. E continua purtroppo a crescere il numero dei morti, che oggi arriva a quota 93. Si tratta di altri 6 decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore (ieri erano 87).

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus - fa sapere lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) sono attualmente ricoverate 402 persone: 333 in reparto e 69 in terapia intensiva, di cui 59 intubate.

Toccato il tetto dei 14'000 contagi - Nel frattempo in Svizzera (i dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica sono aggiornati al 29 marzo, alle 8) oggi sono stati registrati 14'336 casi, con 257 morti. Le cifre si basano sulle dichiarazioni che l'UFSP ha ricevuto e inserito fino a questa mattina, che possono divergere dai dati comunicati dai cantoni. La mappa realizzata da Daniel Probst, dottorando dell'Università di Berna, riferisce (i dati aggiornati odierni di soli 8 cantoni) di 14'267 casi di coronavirus in Svizzera e 277 decessi.

Oltre 30'000 morti nel mondo - Nel mondo le persone ufficialmente decedute a causa del coronavirus hanno oltrepassato le 30'000, un terzo delle quali nella sola Italia. Il conteggio aggiornato della Johns Hopkins University di Baltimora piazza la cifra globale dei contagi accertati a quasi 665'000, con in testa gli Stati Uniti (124'665). Il contatore dell'università americana dà il numero globale di guariti a oltre 140'200, 12'384 dei quali in Italia, seconda in questa classifica dopo la Cina (oltre 75'500 guariti).

Tutte le informazioni sulla situazione relativa al coronavirus in Ticino e in Svizzera sono disponibili su www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus e su www.ti.ch/coronavirus. Per qualsiasi dubbio è attiva la seguente infoline gratuita: 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22). È disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Si ricorda che il Coronavirus può colpire anche le fasce adulte e più giovani della popolazione. Pertanto è fondamentale che tutti si attengano rigorosamente alle regole d’igiene e alla distanza sociale, misure emanate dalle autorità cantonali e federali.

La mappa dei contagi nel mondo

La mappa dei contagi in Svizzera