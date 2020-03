Ma l'edilizia, salvo casi eccezionali, non era bloccata? E quei camion in Bavona?

La chiusura dell'edilizia in Ticino? Varrebbe solo per alcuni, a quanto pare. In Valle Bavona da giorni continuano ad andare avanti e indietro camion che trasportano ghiaia. Perché? Diverse le segnalazioni, piuttosto infastidite, da parte dei residenti.

La domanda che in valle tutti si pongono – Gli unici cantieri a potere continuare a lavorare, al momento, dovrebbero essere quelli che necessitano di interventi urgenti o di essere messi in sicurezza. È veramente così urgente trasportare ghiaia in una valle? Sono in parecchi a domandarselo.

La spiegazione del sindaco – A fare luce sulla situazione è il sindaco di Cevio Pierluigi Martini. «È tutto in regola. Quei camion circolano perché hanno ricevuto il permesso dallo Stato Maggiore Cantonale di Condotta. I lavori in questione sono effettivamente urgenti. Riguardano la protezione del territorio. Alcune zone vanno messe in sicurezza. Dovessero arrivare le piogge di primavera, e sappiamo che prima o poi arriveranno, potrebbero esserci scoscendimenti importanti e pericolosi. Vorrei sottolineare un aspetto fondamentale: il Municipio di Cevio ha voluto nero su bianco il nullaosta dello Stato Maggiore prima di permettere alla ditta in questione di operare. Siamo dunque con la coscienza a posto».

Precisazione necessaria – Martini aggiunge, infine: «I responsabili del cantiere sono il consorzio strade composto da Ofima (Officine Idroelettriche della Maggia SA) al 70% e dal Comune al 30%. Pertanto chi decide e approva interventi specifici relativi alla sicurezza idraulica e altro è in primis il consorzio. E di conseguenza l'Ofima».