Centauro si scontra con un trattore

BELLINZONA - Stava circolando in direzione di Bellinzona quando, nei pressi del campo di calcio di Sementina, ha urtato un trattore. Il centauro, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, è stato sbalzato a terra, riportando gravi ferite ma non tali da metterne in pericolo la vita, riferisce la polizia cantonale.

L'incidente è avvenuto attorno alle 14 in via Locarno. Il 58enne, domiciliato nel Locarnese, giunto all'altezza di via all'Isola ha urtato il trattore che circolava in direzione opposta e stava svoltando. L'impatto è avvenuto tra la parte anteriore del motoveicolo e la fiancata del trattore, con a bordo un 20enne domiciliato nel Mendrisiotto.

Sul posto, oltre alla polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde e la Rega che hanno prestato le prime cure e trasportato all'ospedale il centauro. La polizia dei trasporti ha offerto la sua collaborazione per la gestione e il ripristino della circolazione stradale.

Rescue Media