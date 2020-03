Tagliati internet e telefono al Comune, la furia del Sindaco: «Sospendete i lavori»

La tecnologia deve andare avanti. Nonostante tutto. Così verrebbe da pensare guardando a quanto accaduto questa mattina in quel di Ascona. «In un momento dove è stato decretato lo stato di necessità in tutta la Svizzera, si sono permessi di interrompere le linee di comunicazione (telefono e internet) di un comune di 5800 abitanti e della polizia Polo di un comprensorio di quasi 15'000 abitanti». È un infuriato Luca Pissoglio (sindaco di Ascona), quello che oggi si è dovuto attivare per vedere ripristinata il prima possibile la linea del proprio Municipio.

«Interrotta per posare una fibra ottica che sicuramente non fa parte di servizi di prima necessità - sottolineava -. Chiedo che Fiber Home sospenda i lavori e ripristini le linee che hanno comportato l’interruzione delle nostre hotline a servizio dei cittadini, soprattutto anziani che attendono i pasti e la spesa. Ma anche il collegamento tra la polizia polo e lo stato maggiore di condotta cantonale, oltre che ai dipendenti del comune che sono a casa e lavorano con accesso remoto».

A disposizione, principalmente per gli anziani che devono ricevere il pasto e la spesa, ma anche per ragioni di estrema necessità, era stato messo il telefono della segretaria comunale. «Lo stato maggiore di condotta cantonale verrà informato attraverso il nostro comandante di polizia di questa interruzione e non è da escludere che vengano presi provvedimenti nei vostri confronti», conclude il Sindaco.

Contattata, la segretaria comunale ammette che una comunicazione da parte di Fiber Home era arrivata nelle scorse settimane: «Ma si faceva riferimento alla via, e certo non specificava che sarebbero state messe "ko" le linee dell'intero Municipio».

Nel frattempo Fiber Home si sarebbe già scusata per l'inconveniente e, in poche ore, la linea è stata riattivata.