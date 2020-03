Tagliati internet e telefono al Comune, la furia del Sindaco: «Sospendete i lavori»

La tecnologia deve andare avanti. Nonostante tutto. Così verrebbe da pensare guardando a quanto sta accadendo in queste ore in quel di Ascona. «In un momento dove è stato decretato lo stato di necessità in tutta la Svizzera, si sono permessi di interrompere le linee di comunicazione (telefono e internet) di un comune di 5800 abitanti e della polizia Polo di un comprensorio di quasi 15'000 abitanti». È un infuriato Luca Pissoglio (sindaco di Ascona), quello che questa mattina si è dovuto attivare per vedere ripristinata il prima possibile la linea del proprio Municipio.

«Interrotta per posare una fibra ottica che sicuramente non fa parte di servizi di prima necessità - sottolinea -. Chiedo che Fiber Home sospenda i lavori e ripristini le linee che hanno comportato l’interruzione delle nostre hotline a servizio dei cittadini, soprattutto anziani che attendono i pasti e la spesa. Ma anche il collegamento tra la polizia polo e lo stato maggiore di condotta cantonale, oltre che ai dipendenti del comune che sono a casa e lavorano con accesso remoto».

A disposizione, principalmente per gli anziani che devono ricevere il pasto e la spesa, ma anche per ragioni di estrema necessità, è stato messo il telefono della segretaria comunale, avvocato Bernasconi (0796885372).

«Lo stato maggiore di condotta cantonale verrà informato attraverso il nostro comandante di polizia di questa interruzione e non è da escludere che vengano presi provvedimenti nei vostri confronti», conclude il Sindaco.

Contattata, la segretaria comunale ammette che una comunicazione da parte di Fiber Home era arrivata nelle scorse settimane: «Ma si faceva riferimento alla via, e certo non specificava che sarebbero state messe "ko" le linee dell'intero Municipio».

Nel frattempo Fiber Home si sarebbe già scusata per l'inconveniente: «Ma il problema non sarà risolto prima di questo pomeriggio. In una situazione d'emergenza come quella attuale, mai ci saremmo aspettati una cosa simile».