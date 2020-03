Autista isolato contro il coronavirus

Due strisce di nastro rosso e bianco, di quelli da cantiere, da ieri impediscono ai passeggeri dell'Autolinea mendrisiense di avvicinarsi al guidatore.

La misura, come è evidente, non è conseguenza del burbero carattere dell'autista del bus, quanto piuttosto una delle misure messe in atto per ridurre al minimo il rischio di contagi sui mezzi pubblici.

Come TPL, infatti, anche l'Autolinea mendrisiense si è dovuta organizzare per mettere in atto le disposizioni volute per contrastare la pandemia di covid-19.

Gli attuali provvedimenti messi in atto sui mezzi pubblici prevedono la riduzione del numero massimo di passeggeri, l’incremento delle operazioni di pulizia dei veicoli e l’intensificazione della disinfezione, la diffusione su tutti i mezzi delle misure promosse dalla campagna di informazione “Così ci proteggiamo” dell’UFSP e (come si evince dalla foto) la chiusura delle porte di accesso anteriore ai bus ed il blocco della prima fila di sedute.