Trolley e valigia, lavoratori pronti a restare in Ticino

DOMODOSSOLA - Trolley e valigia: i frontalieri sono pronti a trasferirsi momentaneamente in Svizzera dopo la decisione del governo di inserire anche il Verbano-Cusio-Ossola tra le province chiuse per l'emergenza coronavirus.

Nonostante le misure decise dal governo italiano prevedano la possibilità di spostarsi per motivi di lavoro, alcune aziende in Ticino e in Vallese hanno avvisato i propri dipendenti di prepararsi ad un eventuale e momentaneo soggiorno in Svizzera. Lo rendono noto alcuni frontalieri della provincia interpellati dall'ANSA, invitati dai rispettivi datori di lavoro a portarsi vestiti di scorta per alcuni giorni.