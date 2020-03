La telefonata nella notte, poi il ricovero in ospedale. In quarantena il congiunto

CHIASSO - La telefonata sarebbe giunta nella notte. Ed è scattato subito il ricovero all'Ospedale Italiano. Il nuovo caso di coronavirus (stando a nostre fonti per il momento non confermate) arriva da Chiasso. Il soggetto in questione, risultato positivo al tampone, è congiunto con un operatore scolastico (di un istituto non di Chiasso, come ci assicura il capo dicastero Educazione, Davide Dosi) a sua volta in quarantena.

In mattinata si è subito attivato il dispositivo, ormai rodato, atto a sondare la rete sociale per identificare i soggetti con cui la persona infetta è entrata in contatto nell'ultimo periodo. Ovviamente anche all'interno dell'istituto scolastico per il quale lavora il familiare.

Stando a nostre informazioni, ad alcuni di questi è stato chiesto di limitare al minimo i rapporti sociali e, se non strettamente indispensabile, di rimanere a casa. Almeno per 48 ore. Al termine di questo periodo, se dovessero comparire sintomi influenzali, scatterà il tampone.