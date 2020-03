Lo schianto e vola via un cartello stradale

BELLINZONA - Ha fatto tutto da solo, l'automobilista protagonista di un incidente verificatosi poco prima delle 15 sull'autostrada A2, in direzione sud, all'altezza dello svincolo di Bellinzona nord.

Per cause da chiarire, il veicolo - una Dacia immatricolata in Italia - ha sbandato andando a cozzare contro un cartello della segnaletica. L'auto ha arrestato la sua corsa poco dopo, lasciandosi alle spalle un cartello divelto e una striscia d'olio dovuta all'impatto.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia cantonale che si è preoccupata dei rilievi di rito e ha chiuso una corsia per il tempo necessario alle operazioni dei soccorsi. Sono giunti pure un carro attrezzi di servizio, per il recupero dell'auto, e il gruppo UIT per il ripristino della segnaletica e la pulizia del manto stradale. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite.

FVR