Due camion si agganciano, A2 chiusa in direzione nord

CHIASSO - Un incidente della circolazione è avvenuto attorno alle 15.00 sull'A2, in direzione nord, poco dopo la dogana di Chiasso Brogeda.

Stando alle prime informazioni, a essere coinvolti sono due mezzi pesanti, entrati in collisione. La motrice di uno di questi avrebbe agganciato l'altro, ruotando su se stessa. Uno dei due conducenti è rimasto ferito ma - riferisce Rescue Media - in modo apparentemente non grave.

Sul posto sono immediatamente giunti la Polizia cantonale, i pompieri del centro di soccorso del Mendrisiotto e i soccorritori del SAM.

L'autostrada è attualmente chiusa al traffico in direzione nord. Su via Como e via San Gottardo il traffico risulta fortemente congestionato.

Rescue Media