Boato a scuola: usato un ordigno "da bancomat"

BELLINZONA - Una macchia nera, quasi un foro (ampio una 20ina di centimetri), all'esterno dell'edificio. Precisamente nel piazzale adibito a campo da basket. È quanto si può vedere accedendo alle Scuole Bellinzona Sud dove, nella notte tra l'una e mezza e le due, è stato esploso un ordigno.

Sul posto la Scientifica sta effettuando i rilievi di rito, ma dalle prime ricostruzioni sembra trattarsi della stessa tipologia di esplosivo che solitamente viene usata per far saltare i bancomat. Quindi abbastanza potente.

Non è chiaro il perché sia stato lanciato nel piazzale di una scuola. È probabile, tuttavia, che si sia approfittato dei bagordi cittadini, per effettuare quella che potrebbe essere stata una sorta di test. Al momento è sconosciuto l'autore del gesto.

La deflagrazione, fortunatamente, non ha colpito nessuno. I danni all'edificio, per contro, sono ingenti. Una trentina di vetrate della facciata ovest, nel raggio di 20 metri dal punto in cui ha colpito l'ordigno, sono letteralmente esplose. Diverso personale è al lavoro per ripulire l'istituto dalle schegge, la maggior parte delle quali sono entrate nelle aule e si trovano ora fra giochi e peluche.

I danni ammonterebbero a circa 30/50 mila franchi.

FVR / M. Franjo