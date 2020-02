Ciclista a terra dopo un volo di alcuni metri

CASLANO - Stava circolando sulla strada cantonale in direzione di Agno quando un'auto lo ha centrato in pieno. L'incidente, avvenuto attorno alle 15 a Caslano, ha coinvolto un ciclista, che avrebbe riportato serie ferite.

A comunicarlo è Rescue Media, secondo cui la Smart immatricolata in Ticino stava girando a sinistra per entrare in via Stazione quando è avvenuto l'impatto con la bici, che sopraggiungeva da Ponte Tresa.

La persona in sella alla due ruote sarebbe stata scaraventata a terra dopo un volo di alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso. La Polizia ha effettuato i rilievi del caso e disciplinato il traffico, rimasto perturbato per circa un'ora.

Gli specialisti del Servizio incidenti della polizia cantonale si occuperanno di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Rescue Media