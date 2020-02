Morta di coronavirus una donna lombarda, potrebbe essere legata ai casi di Codogno. Nella notte a Como un ricovero

COMO - Stando a quanto riferito da La Provincia di Como un paziente positivo al virus è stato ricoverato la scorsa notte al reparto malattie infettive dell'ospedale Sant'Anna a San Fermo della Battaglia (CO).

L'uomo, che proviene dal Lodigiano, non presenterebbe febbre e si troverebbe in buone condizioni di salute e psicologiche. La situazione comunque, confermano le autorità, sarebbe sotto controllo.

La seconda vittima italiana è in Lombardia - Dopo il decesso di un 78enne veneto a Schiavonia (Padova) il coronavirus ha causato la morte di una donna che, stando a quanto indicato dall'Ansa, risiederebbe in Lombardia e potrebbe essere collegata ai recenti casi di Codogno (LO). Nel frattempo, il 38enne del comune in provincia di Lodi, riporta Repubblica, si troverebbe in gravi condizioni.