E così Piazza del Sole torna indietro negli anni Novanta

BELLINZONA - Tutti a cantare a squarciagola ieri sera nel capannone eventi di Rabadan per la serata anni ‘90. Gli Eiffel 65 hanno proposto i loro maggiori successi, congedandosi con “Blue” (Da Ba Dee).

Non era la prima volta per gli Eiffel 65, che già nel 2017 avevano fatto cantare il popolo di Rabadan. E anche stavolta i sudditi sono accorsi in numero, godendosi la musica dal vivo e ballando felici nonostante un velo di malinconia per gli anni passati dove la spensieratezza era una costante.



Un venerdì all’insegna del revival che, senza bisogno di DeLorean, ha riportato indietro nel tempo i tanti trentenni accorsi a Bellinzona per la serata anni Novanta della 157esima edizione di Rabadan.

Tutti insieme per rivivere i successi dell’adolescenza, ballando mascherati con un po’ di nostalgia. Perché oltre agli Eiffel 65 si sono esibiti Dj Matrix e Neja. E il popolo della notte è tornato a cantare grandi successi di un tempo anche con le Spice 4ever e i Backstreet’s Back. Uno strano incontro, grazie alle tribute band, di Nick, Howie, Brian, Kevin e Aj con Emma, Victoria, Geri, Mel B e Mel C. Ce n’era davvero per tutti i gusti.