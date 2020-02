Treno e Rabadan, si sa, fanno rima. Lo abbiamo verificato in prima persona mandando due inviati decisamente particolari

BELLINZONA - di P.M

BELLINZONA - Al Rabadan col treno? Il trend, stando agli organizzatori, sarebbe sempre più in crescita. Le mascotte di Tio/ 20Minuti sono andati all'assalto della stazione ferroviaria di Bellinzona per verificarlo.



È l'edizione del RabaGreen. Del bicchiere in silicone ecologico. Della raccolta differenziata. Della "guerra" all'inquinamento. E allora bus e treni diventano veramente il modo migliore per sposare questo concetto, anche a livello di mobilità.



I due intrusi, uno rosso e uno blu, già protagonisti della prima serata, hanno verificato con tanto di telecamera quanto gli avventori del Rabadan si spostino effettivamente coi mezzi pubblici. Nel video, ecco cosa è emerso.

Davide Giordano