Non potevamo proprio mancare al Rabadan e abbiamo mandato due inviati decisamente particolari

BELLINZONA - BELLINZONA - È tempo di Rabadan, maschere, colori e... scherzi. Tio.ch e 20 minuti questa festa non potevano proprio perdersela e si sono presentati in loco in forze con le loro... mascotte!

Tio e 20 si sono quindi recati in stazione venerdì notte per accogliere gli innumerevoli "pendolari mascherati" da tutto il Ticino. Date un'occhiata nel video per sapere come è andata a finire.

Davide Giordano