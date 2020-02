Furgone ribaltato sull'A2, tutto bloccato in direzione sud

MENDRISIO - Un incidente della circolazione avvenuto all'altezza delle piscine di Mendrisio sta causando notevoli disagi sull'A2. La coda, complici le chiusure preventive della galleria di San Nicolao e di quella del San Salvatore, ha infatti già raggiunto lo svincolo di Lugano Sud.

Stando alle prime informazioni, il conducente di un furgone ha perso il controllo del proprio veicolo, che si è rovesciato sul fianco bloccando completamente la carreggiata. Fortunatamente, nell'incidente nessuno è rimasto ferito.

Per il recupero del mezzo e la pulizia del campo stradale sono giunti sul posto i Pompieri del centro di soccorso del Mendrisiotto. L'intervento ha richiesto la chiusura totale dell'A2 per oltre un'ora. Questo ha causato colonne che in breve in tempo hanno raggiunto Lugano.

#A2#direzioneSud da #galleriaGentilino colonna causa incidente — Polizia cantonale TI (@PoliziaTI) February 20, 2020

Rescue Media