Non rispetta la precedenza, e centra un'auto della Comunale

LOCARNO - Brutto incidente ieri sera in via della Pace a Locarno. Poco prima delle 22.30 un'auto privata si è schiantata contro un veicolo della Polizia comunale, finendo ribaltata su un fianco. I danni materiali, come mostra l'immagine inviata a tio.ch/20minuti da un testimone oculare, sono ingenti per entrambi i veicoli coinvolti.

La dinamica dell'incidente è in corso d'accertamento. Secondo una prima ricostruzione l'auto, con targhe ticinesi, stava circolando in via Luini quando si è immessa nell'incrocio, senza rispettare la precedenza. La collisione è avvenuta - ironia della sorte - proprio davanti al Comando locale della Polizia cantonale. Non si sono registrati feriti, né tra gli agenti né tra gli occupanti del veicolo.