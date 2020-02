Legionellosi, una doccia pubblica chiude i rubinetti

LUGANO - Tra i vari lavori del Laboratorio cantonale c'è anche quello di combattere i rischi di contrarre la legionellosi. È per questa ragione che sono stati prelevati di recente campioni di acqua da docce e piscine pubbliche con lo scopo di verificarne la conformità alle disposizioni di legge.

Nello specifico i campioni (51) sono stati prelevati da docce (45 campioni), idromassaggi (5 campioni), e piscine terapeutiche (1 campione) accessibili al pubblico. I prelievi sono avvenuti presso scuole, ospedali, case per anziani, centri balneari, centri wellness, centri sportivi e alberghi per un totale di 32 attività distribuite su tutto il territorio cantonale.

Le non conformità - Dieci campioni di acqua da docce e 1 campione prelevato da un idromassaggio sono risultati non conformi all’OPPD per il parametro Legionella.

In un caso è stata riscontrata una contaminazione massiccia (valori di Legionella superiori a 10'000 UFC/l): in queste situazioni viene imposto il divieto di utilizzo della doccia.

La malattia - La legionellosi è una grave infezione polmonare causata da determinati batteri del genere Legionella. Questi agenti patogeni, naturalmente presenti in ambienti acquatici e umidi, proliferano particolarmente bene in sistemi idrici in cui l'acqua non si rinnova costantemente (acqua stagnante) e la cui temperatura oscilla tra 25 °C e 45 °C (acquedotti, rubinetti, soffioni della doccia, vasche idromassaggio, installazioni di trattamento dell'aria, ecc.).

La legionellosi viene trasmessa tramite l'inalazione di goccioline d'acqua (aerosol) contaminate da determinate specie di Legionella e si manifesta in varie forme, da quelle completamente asintomatiche, a sindromi febbrili (Febbre di Pontiac) fino a polmoniti con rapido decorso ed elevata letalità (malattia del legionario). Le persone che fumano o hanno un sistema immunitario debole sono particolarmente predisposte alla legionellosi.