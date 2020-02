Il tentato scippo sventato con una caramella

BALERNA - Ha quasi del surreale il tentato scippo verificatosi questa sera, poco dopo le 20:30, in quel della stazione di Balerna.

Come ci racconta J., "preda" del ladruncolo, una passeggiata in solitaria è stata disturbata da un maldestro tentativo di aprire il suo zaino. «Ho sentito qualcosa alle spalle e mi sono girato di scatto», racconta. Dietro di sè, un ragazzo di colore. «A quel punto mi sono messo a gridare - prosegue J. -. E lui, in tutta risposta, ha gridato a sua volta».

L'assurdo arriva a quel punto: «Non sapevo cosa fare... Ho tirato fuori dalla tasca una caramella e gliel'ho offerta. Ciò è bastato a lasciarlo interdetto, o forse ha capito che non avrebbe trovato molto. Di fatto mi sono allontanato in fretta e mi ha lasciato andare».

J., però, a quel punto ha chiamato la polizia. «Lo hanno preso poco dopo. Mi hanno contattato e inviandomi la sua foto mi hanno chiesto di confermare la sua identità. Era lui. Non penso che sporgerò denuncia».

La storia sembrerebbe incredibile se non vi fosse la conversazione sul telefonino a confermarla. Insoma, la serata di J. si è conclusa così, con in tasca una caramella in meno, ma in più una storia da raccontare.

Lettore Tio/20min