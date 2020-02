Auto contro un muro, due persone al Pronto soccorso

GORDOLA - Attorno alle 17.00 di oggi, in via Valle Verzasca a Gordola, è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolta una Nissan immatricolata in Ticino. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto finendo contro un muro.

I due occupanti del veicolo sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal SALVA, che ha in seguito trasportato i due al Pronto soccorso per ulteriori accertanti. Le loro condizioni non desterebbero comunque preoccupazioni particolari.

Sul posto sono giunti anche i pompieri di Tenero per la pulizia del campo stradale e la Polizia per i rilievi del caso e il disciplinamento del traffico.

Rescue Media