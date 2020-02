Auto «abbandonata» con la targa "fai-da-te"

GRANCIA - Ancora targhe "fai da te" in Ticino. Dopo il caso che in novembre aveva destato curiosità in quel di Chiasso, questa volta la segnalazione arriva dai parcheggi dell'Ikea di Grancia.

Anche in questo caso la targa, non svizzera, è stata ricavata da un pannello di plastica con i numeri riportati (senza grande perizia) a pennarello. «Una prassi non conforme alla legge», aveva già segnalato dalla Sezione della circolazione, Aldo Barboni.

Ricordiamo che chi utilizza targhe alterate o contraffatte è punibile con una pena detentiva fino a tre anni.

Nel caso specifico il proprietario dell'auto non sembra stia usando il veicolo che in quel parcheggio si trova da almeno un mese.

lettore tio/20minuti